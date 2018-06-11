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الإثنين، 11 يونيو 2018 03:53 م
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ائتلاف الوطنية العراقى يؤكد ضرورة إجراء استفتاء لاعتماد نتائج الانتخابات

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:17 م
ائتلاف الوطنية العراقى يؤكد ضرورة إجراء استفتاء لاعتماد نتائج الانتخابات صندوق انتخابى - أرشيفية
أ ش أ
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أكد ائتلاف الوطنية العراقى الذى يتزعمه إياد علاوى، ضرورة إجراء استفتاء شعبى لتحديد المضى باعتماد الانتخابات المطعون بها أو إجراء انتخابات جديدة.

وقال الائتلاف - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- إن التراكمات الخطيرة المبنية على ممارسات خاطئة تجاوزت كل الحدود، حتى وصلت إلى ملف الانتخابات، ما تسبب فى تعقيد للعملية السياسية زاد من ضعفها وتفككها.

وأضاف "بناءً على ما حدث من إحراق صناديق الاقتراع فى الرصافة كجزء من مسلسل إجهاض الانتخابات، واستنادا إلى عزوف الشعب العراقى عن المشاركة فى الانتخابات، فلا بد من إيجاد صيغة تعيد للشعب العراقى ثقته بالعملية السياسية والانتخابية عبر إشراكه فى اتخاذ القرار".

وأكد البيان ضرورة إجراء استفتاء شعبى لتحديد المضى باعتماد الانتخابات المطعون بها أو تبنى انتخابات جديدة فى ظروف طبيعية تحت إشراف الأمم المتحدة وبإدارة القضاء العراقى والقبول بالنتائج التى تتمخض عنها أيا كانت.

 


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