إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بطما شمال سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، برئاسة المقدم هيثم الدركونى رئيس مباحث المركز، من السيطرة على مشاجرة ببندر طما، بسبب خلافات الجوار، نتج عنها إصابة عامل وطالب وسائق.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل إلى مكان المشاجرة العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما، وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال، والمقدم هيثم الدكرونى رئيس مباحث مركز شرطة طما، بوجود مشاجرة بناحية بندر طما دائرة المركز، بين طرف أول "على . ع" 44 سنة عامل، مصاباً "بجروح سطحية دائرية متفرقة بالجسم إدعاء رش خرطوش" وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى.

وطرف ثانى "علاءا ع" 13 سنة طالب، و"عماد ا ع" 27 سنة سائق مصاباً " بجروح وسحجات متفرقة بالجسم"، الطرفان يقيمان بذات الناحية بسبب خلافات الجيرة.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثانى من الطرف الثانى، فرد خرطوش محلى الصنع، وبمواجهتهما اتهم كل منهما الأخر بالتعدى على بعضهما البعض بالضرب، وأضاف الطرف الأول بقيام الثانى من الطرف الثانى، بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8997 جنح المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.