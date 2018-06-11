إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب خلافات على المصاهرة بالمنوفية

المنوفية_ محمد فتحى

أصيب 4 أشخاص، بإصابات بالغة فى مشاجرة بإحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات على المصاهرة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمشاجرة ومصابين دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة، كل من، طرف أول "ر.م.ع" 29 عاما، عامل مصاباً برش خرطوش بالساق اليمنى، ونجل عمه "ا.ع.ع" 41 عاما، مصاباً بكدمه شديدة بالرأس، وتم تحويله إلى مستشفى الجامعة، وطرف ثانى "س . ع . م" 58 عاما مزارع، و"م . س . ع" 26 عاما بدون عمل، وجميعهم مقيمين دائرة المركز.

وبسؤال الطرف الأول، اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما، وأضافا بقيام الرابع بإطلاق أعيرة نارية على الأول من سلاح خرطوش كان بحوزته، لخلافات بسبب المصاهرة، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط الطرف الثانى.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشاد الرابع تم ضبط السلاح المستخدم فرد خرطوش عيار 12 فارغ طلقة من ذات العيار، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.