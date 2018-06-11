إخلاء سبيل راقصة على خلفية اتهامها بالنصب فى العجوزة

كتب سليم على

قررت نيابة العجوزة ، إخلاء سبيل الراقصة المغربية "ميار جازولى"، بضمان محل إقامتها، على خلفية اتهامها بالنصب على أحد الأشخاص فى شقة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الراقصة المغربية تقيم فى مصر منذ سنوات بعد زواجها من مصرى وحصولها على إقامة، كما أنها نفت نصبها على المبلغ.

وأشارت التحقيقات إلى أن المبلغ أفاد بأن الراقصة باعت له شقة، ولم يحصل عليها، واثناء ضبطها تبادلت الإتهامات مع مقدم البلاغ، وأكدت أن المحضر كيدي وملفق لها فتم ضبط الطرفين وتحرير محضر باقوالهما .

بداية الواقعة كانت ببلاغ تلقته نقطة شرطة المهندسين من مواطنين يتهموا الراقصة المغربية بالنصب عليه في شركة بينهم، وبناء عليه تحركت قوة من مباحث النقطة وألقت القبض على الراقصة.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الطرفين وتم ترحيلهم لقسم شرطة العجوزة، وتم العرض على النيابة.