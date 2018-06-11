أنور قرقاش: قطر تجرأت وكذبت فى ادعاءاتها حول الحج

أبو ظبى أ ش أ

أكد وزير الدولة ​الإماراتى للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش، أن قطر تجرأت وكذبت فى ادعاءاتها حول الحج، وأصبح من غير المستغرب السقوط المتواصل للدوحة.

وقال قرقاش، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "إننا نقول إن من تجرأ وكذب فى ادعاءاته حول الحج، لا تستغرب منه هذا السقوط".

وكانت وسائل إعلام إماراتيه أفادت -فى وقت سابق-، بأن السعودية فضحت تعنت النظام القطرى مع مواطنيه الراغبين فى أداء مناسك الحج والعمرة وكشفت كيف يحول النظام الحاكم بين القطريين وبين أحد أركان الإسلام الخمسة والشعائر المقدسة، مشيرة إلى أن آلة الدعاية المضللة التى يمولها ويديرها النظام القطرى كرست جهدها لترديد الأكاذيب ضد السعودية وحاولت النيل من الجهود العظيمة التى تقوم بها لخدمة الحرمين الشريفين وملايين المسلمين الذين يفدون إليها سنويا.