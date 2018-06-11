أمريكا تنصح رعاياها بمغادرة منطقة فى موزامبيق تحسبا لهجمات وشيكة

مابوتو (رويترز)

نصحت سفارة الولايات المتحدة فى موزامبيق المواطنين الأمريكيين، بمغادرة مقاطعة فى شمال شرق موزامبيق قرب حقل كبير للغاز تحسبا لهجمات وشيكة بعدما قطع من يشتبه بأنهم متشددون رؤوس 10 أشخاص وقتلوا سبعة آخرين منذ مايو.

وتثير أى مؤشرات على نشاط المتشددين قلق صناعة الغاز الناشئة فى البلاد وتقع المنطقة المحيطة ببلدة بالما قرب الحدود التنزانية، حيث وقعت الهجمات، على مقربة من واحد من أكبر حقول الغاز غير المستغلة فى العالم.

وقالت السفارة على موقعها الإلكترونى "ننصح بشدة المواطنين الأمريكيين فى بالما أن يدرسوا مغادرة المنطقة على الفور".

وقتل ستة رجال مسلحون بالمناجل سبعة أشخاص على الأقل وأصابوا أربعة آخرين هذا الشهر فى المنطقة ذات الأغلبية المسلمة القريبة من الحدود مع تنزانيا، وقطع متشددون رؤوس عشرة الشهر الماضي.

وموزامبيق ليس لها تاريخ يذكر فيما يتعلق بنشاط المتشددين وتحجم الشرطة عن نسب الهجما، ونحو 30 فى المئة من سكان موزامبيق البالغ عددهم 30 مليون نسمة من الروم الكاثوليك، بينما يشكل المسلمون حوالى 18 فى المئة من السكان.