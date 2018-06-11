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أمريكا تفرض عقوبات على 5 كيانات و3 أفراد روس بسبب التسلل الإلكترونى

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:23 م
أمريكا تفرض عقوبات على 5 كيانات و3 أفراد روس بسبب التسلل الإلكترونى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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أفاد بيان على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، بأن الوزارة فرضت عقوبات إضافية على 5 كيانات روسية و3 أفراد روس، اليوم الاثنين، بسبب أنشطة خبيثة على الانترنت شملت تقديم دعم مادى وتكنولوجى لجهاز المخابرات الروسى.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، فى بيان، "الكيانات المذكورة اليوم أسهمت بشكل مباشر فى تحسين قدرات روسيا فى مجال الفضاء الإلكترونى وتحت الماء عن طريق عملها مع جهاز الأمن الاتحادى الروسى (إف.إس.بى)، مهددة بالتالى سلامة وأمن الولايات المتحدة وحلفائها"، كما استهدفت الوزارة 6 أفراد آخرين بعقوبات تتعلق بليبيا.

 


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