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الأحد، 10 يونيو 2018 10:18 م
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7 خدمات حكومية تقدمها الدولة إلكترونيا ضمن خطة الإصلاح الإدارى

الأحد، 10 يونيو 2018 09:24 م
7 خدمات حكومية تقدمها الدولة إلكترونيا ضمن خطة الإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
مصطفى عبد التواب
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أعلنت وزارة التخطيط عن 7 خدمات ضمن محور تحسين الخدمات الحكومية والذى يأتى ضمن خطة الإصلاح الإدارى، وبحسب الوزارة تضمن عدد من الخدمات الجماهيرية التى تندرج تحتها مجموعة من المشروعات وهى :-

1- ميكنة تسجيل المواليد والوفيات

2- النظام المركزى للتطعيمات

3- خدمات الإدارة المحلية بدواوين العموم

4- خدمات الإدارة المحلية بالأحياء والمدن

5-تطوير نظم وحدات ونيابات المرور، تطوير خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق

6-بوابة الحكومة المصرية واستخدام القنوات البديلة، خدمات البوابات الحكومية

7-التنسيق الالكترونى، خدمات مصلحة الأحوال المدنية

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط اجراءات الحصول عليها وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الادارى فى جميع قطاعات التعامل مع المواطنين وذلك من اجل تقديم خدمة افضل وأسرع للمواطن وتحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى والذى يعد أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.


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