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30 يوليو الحكم فى استشكال محمد الأمين على وقف قرار إنشاء غرفة الإعلام

الأحد، 10 يونيو 2018 12:42 م
30 يوليو الحكم فى استشكال محمد الأمين على وقف قرار إنشاء غرفة الإعلام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت  الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الاستشكال الذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف قرار إنشاء "غرفة الإعلام" وتعيين محمد الأمين رئيسًا لها، مع وقف قرار منع ظهور مرتضى منصور فى الإعلام للحكم بجلسة 30 يوليو القادم.

 

اختصم الاستشكال رقم 30160 المقام من رجل الأعمال محمد الأمين، مرتضى منصور وآخرين.

 

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قضت بقبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، التى طالب فيها بوقف قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام وتعيين محمد الأمين، رئيس شبكة قنوات "سي بي سي" رئيسا لها مع وقف قرار منع ظهور مرتضى فى الإعلام، وأمرت ببطلان قرار إنشاء الغرفة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان جميع قرارات الغرفة.

 

اختصمت الدعوى وزير الاستثمار ورئيس المناطق الحرة بصفتيهما، وذكرت أنه لا يوجد قرار من الأساس صادر من وزير الاستثمار بوجود الغرفة، وبالتالى فإنها كيان غير قانونى وليس لها صفة من الأساس.


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