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وفد روسى يقدم كرة المونديال الرسمية لأبناء الأسد

الأحد، 10 يونيو 2018 03:21 م
وفد روسى يقدم كرة المونديال الرسمية لأبناء الأسد بشار الأسد والوفد الروسى
كتب محمد جمال
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قدم وفد من البرلمانين الروس يزور سوريا، هدية لأبناء الرئيس السورى بشار الأسد، تمثلت فى كرة رسمية لنهائيات كأس العالم 2018 التى ستنطلق فى روسيا بعد 4 أيام.

وقال رئيس الوفد الروسى دميترى سابلين بعد اجتماعه بالرئيس الأسد اليوم الأحد لوكالة تاس :"كهدية لأبناء الرئيس قدمت لهم كرة مونديال روسيا الرسمية وتميمة الذئب "زابيفاكا".

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة فى تاريخها، فى الفترة الممتدة من 14 يونيو الجارى، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، فى 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشى، يكاترينبورغ، نيجنى نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

 


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