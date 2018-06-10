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وصول وزراء الاستثمار والسياحة والآثار المؤتمر العالمى بالمتحف المصرى الكبير

الأحد، 10 يونيو 2018 11:11 ص
وصول وزراء الاستثمار والسياحة والآثار المؤتمر العالمى بالمتحف المصرى الكبير الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار
كتب ــ عبد الحليم سالم
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وصل عدد من الوزراء مقر المتحف المصرى الكبير للإعلان عن بدء التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، حيث وصلت  الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ولفيف من سفراء و ممثلي الدول الأجنبية بالقاهرة والشركاء فى التنمية.

من المتوقع خلال دقائق الإعلان عن الشعار الجديد للمتحف (لوجو المتحف) الذي سيساعد في بدء الحملة الترويجية له في مصر والعالم بشعار يرتبط بعمارة وتخطيط المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متاحف العالم، حيث يبلغ إجمالي مساحته 500 ألف متر مربع يعرض فيها 100 ألف قطعة أثرية من الحضارة المصرية القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني في مصر، وتعرض ولأول مرة مجموعة الملك توت عنخ آمون مجتمعة في مكان واحد، والتي يصل عددها إلى أكثر من 5000 قطعة، بالإضافة إلى بهو المتحف حيث يوجد تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود ابنه الملك مرنبتاح، والدرج العظيم الذي سيضم 87 تمثالا ملكيا وعناصر معمارية ضخمة من بينها تمثال لكل من الملك خفرع ومنكاورع وسنوسرت وإخناتون وأمنحتب الثالث.


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