وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من كلية القادة والأركان

كتب زكى القاضى

شهد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، احتفال القوات المسلحة بتخريج الدورات، (67 ) أركان حرب عام والدورتين ( 39 و40 ) أركان حرب تخصصى من كلية القادة والأركان والتى ضمت دارسين من عدة دول شقيقة وصديقة " سلطنة عمان وباكستان والسعودية والبحرين وفرنسا والاردن وكينيا والكويت واليمن ولبنان وكوريا الجنوبية والسودان وجنوب السودان " .

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى تضمن الانشطة العملية والبحثية التى نفذها الدارسين خلال مدة دراستهم ، واستهدفت صقل مهاراتهم العلمية والعسكرية والثقافية وفقا لاحدث النظم التعليمية المعاصرة .

واستعرض نائب مدير الكلية النتيجة النهائية لدارسى الدورات الثلاثة، ثم قام مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بإعلان قرار رئيس الجمهورية بمنح الانواط لاوائل الخريجين.

وقام الفريق أول صدقي صبحى بتقليد أوائل الخريجين من مصر والدول الشقيقة والصديقة نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديرا لتفوقهم وتفانيهم فى آداء مهامهم طوال فترة دراستهم بالكلية.

وألقى أقدم الدارسين المصريين كلمة أشاد فيها بدور الكلية في الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية بما اكتسبوه من العلوم العسكرية وفنون القيادة والموضوعات التثقيفية المختلفة على أيدى نخبة من المستشارين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما ألقى أقدم الدارسين الوافدين كلمة عبر خلالها عن مشاعر الشكر والعرفان لمصر وقواتها المسلحة على ما لمسوه من العون والمساندة والأخوة الصادقة خلال دراستهم بالكلية التى تعد أحد الصروح الشامخة للعلم والعمل وتعليم فنون الحرب الحديثة.

وأهدي عدد من الخريجين درع الدورات الدراسية لكلية القادة والأركان الي القائد العام للقوات المسلحة .

وألقى اللواء أركان حرب عبد المنعم عبد الحميد إمام مدير كلية القادة والأركان كلمة اشار فيها الي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدؤوبة لجميع مراحل وانشطة الدراسة بالكلية كي تؤدي رسالتها التعليمية في الاعداد العلمي والعسكري رفيع المستوي ، وتخريج اجيال قادرة علي التحليل والتخطيط واعمال الفكر وصولا لايضاح الرؤي التي تعينهم علي اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام الجسام المكلفين بها في خدمة قواتهم المسلحة .

وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق اول صدقى صبحى تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة وتهنئتة للخريجين المصريين والوافدين علي ما بذلوه من جهود مشرفة خلال مدة دراستهم بالكلية .

وأكد القائد العام ان القوات المسلحة ستظل دائما نموذجا للعمل والاجتهاد والعطاء من اجل الوطن ، بما يحمله ابنائها من قيم الشجاعة والتضحية دفاعا عن مصر وسلامة شعبها ، وسندا لقضايا امتها العربية والاسلامية ، مشيرا الي أن ما تشهده المنطقة من تحديات تستلزم الاحتفاظ بأعلي درجات القدرة والكفاءة لمواجهة الارهاب والتطرف وحماية ركائز الأمن القومى ، والعمل بكل قوة لدعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق الانجازات في كافة المجالات لبناء الدولة المصرية الحديثة.

وهنأ القائد العام الخريجين علي ماحققوه من إنجازات طوال دراستهم بالكلية ، مؤكدا ان القوات المسلحة حريصة علي مواكبه التطور في نظم اعداد وتأهيل القادة والضباط ، ووضع الأسس والبرامج العلمية التي تعظم امكاناتها المادية والبشرية استنادا لعقول تتسلح بالعلم والمعرفة والعمل الجاد تحفظ لها قوتها وقدرتها واستعدادها الدائم لحماية امن الوطن وصون مقدساتة.

وقدم التحية للضباط الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة متمنياً لهم دوام التوفيق في خدمة اوطانهم وقواتهم المسلحة ، مؤكداً على ان مصر هى وطنهم الثانى الذى سيظل يرحب بهم دائماً .

حضر مراسم الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول العربية والأجنبية وقدامى مديرى كلية القادة والاركان وعدد من اسر الخريجين الوافدين .