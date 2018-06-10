وزير الآثار: نسبة العمل بالمتحف المصرى الكبير تخطت الـ 75 %

كتب سمير حسنى

قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، إن المتحف المصرى الكبير، يعد أكبر متحف فى العالم مخصص لعرض حضارة واحدة قديمة، وهى الحضارة المصرية العظيمة، وذلك من خلال عرض 50 ألف قطعة أثرية على مساحة عرض تتخطى 90 الف متر مربع، من أول عصور ما قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعونى وانتهاء بالعصرين الرومانى واليونانى.

وقال وزير الآثار، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن تشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، إن إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذ المشروع كان بمثابة نقطة تحول فى هذا المشروع، حيث تخطى نسبة العمل بالمشروع إلى 75 %.