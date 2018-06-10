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وزير الآثار: إنجاز 75% من المتحف الكبير وافتتاحه فى الربع الأول من 2019

الأحد، 10 يونيو 2018 11:59 ص
وزير الآثار: إنجاز 75% من المتحف الكبير وافتتاحه فى الربع الأول من 2019 وزير الآثار خالد العنانى
كتب عبد الحليم سالم
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قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، إن المتحف المصرى الكبير، هو المتحف الأكبر فى العالم وسيكون مخصصا لحضارة مصر القديمة، حيث سيتم عرض 50 ألف قطعة على مساحة 90 ألف متر مربع .

 

جاء ذلك خلال فعاليات الإعلان عن بدء إجراءات الطرح الدولى لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى المقام على مساحة 500 ألف متر مربع، ويضم 100 ألف قطعة من بينها كنوز الملك توت عنخ أمون الذهبية بحضور وزراء الاستثمار والسياحة ومحافظ الجيزة ولفيف من السفراء .

 

وأضاف عنانى أن نسبة العمل فى المشروع 75%، والذى يحظى بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وجه بتطوير المتحف على أعلى مستوى، متوقعا أن يتم افتتاح المرحلة الأولى فى الربع الأول من عام 2019.

 

وقال إن رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل كان يعقد اجتماعات دورية لانجاز العمل فى المتحف، وأشار أنه تم نقل 43 ألف قطعة من 100 ألف قطعة، موضحا أن المكان سيكون مجمعا ثقافيا عالميا تزامنا مع تطوير شامل لمنطقة الأهرامات.

 

ووجه الوزير الشكر لليابان لدعمها للمشروع وكل من ساهم فى بنائه على رأسهم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .


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الإعلان عن بدء إجراءات الطرح الدولى لتشغيل الخدمات بالمتحف الكبير

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