وزيرة السياحة: ربط منطقة الأهرامات بالمتحف المصرى الكبير

كتب: عبد الحليم سالم

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إن المتحف المصرى الكبير سيكون الأكبر فى العالم وسيتم افتتاحه قريبا، خاصة أن مصر تعد عاصمة الثقافة العالمية وسيكون هذا المتحف ركزتها.

جاء ذلك خلال فعاليات الإعلان عن بدء إجراءات الطرح الدولى لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى المقام على مساحة 500 ألف متر مربع، ويضم 100 ألف قطعة من بينها كنوز الملك توت عنخ أمون الذهبية بحضور وزراء الاستثمار والآثار ومحافظ الجيزة ولفيف من السفراء.

وأضافت المشاط أن 50 ألف قطعة أثرية ستحكى تاريخ مصر فى المتحف، جنبا إلى جنب مع منطقة الأهرامات التى يجرى تطويرها، لكى تحتل الصدارة فى العالم من خلال إنشاء فنادق ومطاعم وسينمات، ولفتت أن هناك اهتمام سياسى كبير بتطوير المنطقة.

تم عرض فيلم تسجيلى عن المتحف النصرى الكبير بميدان الرماية، حيث تم استعراض ما تم انجازه حتى الآن، وما يضمه المتحف من آثار بخلاف المنشات العامة الثقافية والسينما.