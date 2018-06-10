هاشتاج "صلاح الطوخى" يتصدر تويتر بعد مقتل محمود البزاوى فى كلبش2

كتب -محمود جلال

بعد قتل الفنان محمود البزاوى فى أحداث مسلسل "كلبش 2" فى الحلقة 25 تصدر هاشتاج "صلاح الطوخى"، الذى قام بدور اللواء صلاح الطوخى، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



محمود البزاوى

هاشتاج محمود البزاوى

كما نشر الفنان أمير كرارة عبر الهاشتاج : عمود من أعمدة المسلسل صلاح الطوخي ، حقك هيرجع ياباشا.



أمير كرارة

وكتب الفنان محمد إمام عبر الهاشتاج : تحية مني لصديقي تحية م محمود البزاوي على أدائه الرائع في مسلسل كلبش٢.

محمد إمام

كما كتبت بنت المحروسة عبر الهاشتاج : ابدددددعت يافناااان ، ظباطنا لا بيخافوا، ولا بيتهزوا ماشاء الله، نطق الشهاده، بقلب جامد.



بنت محروسة

كتب ‏غُربتي صحبتي عبر الهاشتاج : سليم راح الاستاد و ساب صلاح الطوخي يتقتل ، على ايد الارهابين.



غُربتي صحبتي

كتبت نور عبر الهاشتاج : صلاح الطوخي مات ياسليم هتموت الناس كلها ياسليم .



نور

يذكر أن "كلبش 2" بطولة أمير كرارة، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرون، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.