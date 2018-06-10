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ننشر أسماء أعضاء الخلية الإرهابية المتهمة بالتخطيط لإثارة الفوضى فى العيد

الأحد، 10 يونيو 2018 01:21 ص
ننشر أسماء أعضاء الخلية الإرهابية المتهمة بالتخطيط لإثارة الفوضى فى العيد حملة أمنية-أرشيفية
كتبت: دينا الحسيني
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ألقي قطاع الامن الوطني القبض علي  4 من أبناء الكوادر الإرهابية المحبوسة حاليا خلال قيامهم بتحركات سريعة  لتنفيذ أحداث عنف وشغب خلال أيام عيد الفطر المبارك، لإفساد احتفالات المصريين بذكري 30يونيو.
 
وأكدت المصادر أنه تم ضبطهم عقب اجتماع داخل أحد الأوكار وقيامهم بالتواصل مع قيادات الإخوان الهاربين بالخارج ، وتلقيهم تعليمات بالعنف وتمويلهم بمبالغ كبيرة مقابل التنفيذ.
 
والمتهمون هم "محمد مجدي فتحى عبد الله عبد المولى ليسانس أداب وسابق اتهامه فى قضيتين تظاهر وتجمهر بالبحيرة، و محمد خميس فايد سعد طالب بكليه الأداب جامعة دمنهور، وأحمد ناجى السيد قمحاوى طالب بكلية الزراعة جامعة دمنهور" ابن نقيب البيطريين الأسبق بدمنهور"، وفرج عادل فرج طلبه طالب بكليه التربية جامعة دمنهور.  
 
وعثر بحوتهم على أوراق تنظيمية خاصه بالعمل الطلابى لاستقطاب الطلاب الجدد فى بدايه العام الدراسى الجديد لإعادة إحياء التنظيم.

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