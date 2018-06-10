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الأحد، 10 يونيو 2018 02:31 م
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نظافة الجيزة: لا إجازات بعيد الفطر و3 ورديات خلال الاحتفالات وفتح حديقة بانوراما مجانا

الأحد، 10 يونيو 2018 02:10 م
نظافة الجيزة: لا إجازات بعيد الفطر و3 ورديات خلال الاحتفالات وفتح حديقة بانوراما مجانا اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قال يحيى فايد رئيس هيئة النظافة بمحافظة الجيزة، أنه تم رفع حالة الطوارئ بكافة ادارات الهيئة، مشيرا إلى أنه تم تقسيم العمل من خلال 3 ورديات، لتغطية كافة المناطق بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم توزيع 250 ألف كيس بلاستيك على الحدائق العامة.

 

وأشار فايد إلى أن تم رقع حالة الطوارئ أيضا بمناطق الحدائق والمسطحات الخضراء، مشيرا إلى أنه وفقا لتعليمات محافظ الجيزة سيتم فتح حديقة بانوراما مجانا أمام الزائربن، إلى جانب تخصيص 2 لودر و 10 سيارات لأية طوارئ خلال احتفالات عيد الفطر.

 

ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة فى اجتماعه، برئاسة اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، تقارير المديريات الخدمية خلال إجازة عيد الفطر، وتوفير الخدمات للمواطنين وجهود الأحياء والمراكز والمدن فى مواجهة الإشغالات ومخالفات البناء وأعمال النظافة العامة وتجهيز ساحات الصلاة لاستقبال المصلين أول أيام العيد.

 

وأكد المحافظ، فى تصريحات له، أنه تم إلغاء الإجازات للمسئولين خلال هذه الفترة والتواجد الدائم فى الشارع للإشراف على تيسير المرافق العامة وإنشاء غرف عمليات بكل وحدة محلية للتنسيق والمتابعة الدائمة وحل أى مشاكل طارئة ورفع درجة الاستعدادات للحالة القصوى فى كافة القطاعات الخدمية وإستمرار الحملات على مصانع بيع الحلوى لمراقبة الإنتاج وسلامة المعروضات وتوافر الاشتراطات الصحية.

 

 


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