موجز أخبار الـ6.. البحوث الفلكية: استطلاع هلال شوال الخميس والعيد الجمعة

نشر الموقع الإلكترونى لـ" اليوم السابع على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة، تالتى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، والتى كان أبرزها إعلان البحوث الفلكية أن هلال شوال يولد الأربعاء ليلا واستطلاعه الخميس والعيد الجمعة، إلى جانب موافقة البرلمان على قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى مجموع مواده.

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى قاعدة بايا ليبار الجوية فى سنغافورة اليوم الأحد، قبل قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون حول مستقبل ترسانة بيونجيانج النووية.

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التقى صباح اليوم بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لإبلاغه بالاستمرار فى الوزارة الجديدة.

"خطة البرلمان" توافق على فتح اعتماد إضافى 70 مليار جنيه بالموازنة الجارية

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الزيادة السكانية فى مصر من أخطر ما يُهدد الاقتصاد الوطنى، لافتا إلى أن عدد السكان فى مصر يزيد كل 10 سنوات عدد سكان دولة أستراليا، وكل 15 سنة بعدد سكان دولة كندا.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العام اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مادة (2) بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الواردة بالباب الباب الثانى "حرية الصحافة والإعلام"، والفصل الأول "أحكام عامة"، والخاصة بكفالة حرية الصحافة والإعلام.

يولد هلال شهر شوال لعام 1439 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة وثلاث وأربعين دقيقة ليلا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الأربعاء 13 يونيو "اليوم السابق ليوم الرؤية".

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مواد العقوبات من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتى تضمنت تجريم التعدى على الصحفى أو الإعلامى بسبب عمله أو أثناء عمله وتجريم الامتناع عن نشر التصحيح ومخالفة حظر الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى أخرى أو تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة فى اكثر من صحيفة يومية أو إلكترونية، كما جرم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعى أو التليفزيونى المخصص للغير والمرخص بها.

وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الفصل الثانى المتعلق بـ"مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها"، بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأبرز هذه المواد تلك التى تنص على "ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.

وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن على مواد فصل ملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها، من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى يبدأ من المادة 50 إلى المادة 58.

تشير الحسابات الفلكية، إلى أن القمر يصل مرحلة المحاق (الاقتران) يوم الأربعاء 28 رمضان 1439 الموافق 13 يونيو 2018 (حسب الرؤية) عند الساعة (1:13 مساء بتوقيت جرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانيه حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانيه جديدة أى شهرا اقترانياً جديداً إضافة أنه يحمل وصف المحاق العملاق.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على عدم جواز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى أو أن تكون المعلومات الصحيحة التى تصدر عن الصحفى أو الإعلامى سببا لمساءلته.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على نص المادة 35 من المشروع والتى تحدد المبالغ الواجب إيداعها فى حساب بنكى كشرط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأشخاص الطبيعية، للإنفاق على أعمالها وسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور.

شهد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، احتفال القوات المسلحة بتخريج الدورات، (67 ) أركان حرب عام والدورتين ( 39 و40 ) أركان حرب تخصصى من كلية القادة والأركان والتى ضمت دارسين من عدة دول شقيقة وصديقة " سلطنة عمان وباكستان والسعودية والبحرين وفرنسا والاردن وكينيا والكويت واليمن ولبنان وكوريا الجنوبية والسودان وجنوب السودان " .

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 28 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الواردة بالفصل الرابع (ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام)، وعلى المادة 29 الخاص حظر الحبس الاحتياطى للصحفى فى جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد.

أعلنت وزارة الداخلية العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالدراسة بداية من ثانى أيام عيد الفطر المبارك، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساء.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على عدم جواز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 30 يوما من تاريخ هذا الإخطار.

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 28 متهمًا (بينهم 9 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة لاتهامهم بتأسيس جماعة "المجلس المصرى للتغيير" على خلاف أحكام القانون.

وافق مجلس النواب على المواد 17، و18، و19، و20، من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، من فصل واجبات الصحفيين والإعلاميين.

قال عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في روسيا، إن مران المنتخب في مدينة جروزني والمقام حاليا في روسيا يشهد حضور نحو 6 آلاف مشجع.

دخلت لجنة الكرة بالنادي الاهلي في مفاوضات مُكثفة مع عدة مدربين لاختيار أحدهم خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما تعذّر التعاقد مع البرتغالي جوميز الذي تراجع عن تدريب الفريق، رغم توقيعه العقود وإرسال تذاكر الطيران له ليعتذر بعدها لظروف أسرية .

أنهى إيهاب لهيطه مدير المنتخب الاول لكرة القدم تسكين اللاعبين فى غرف الإقامة بفندق الإقامة بمدينة جروزنى عاصمة الشيشان ، استعداداً لكأس العالم 2018 بروسيا.

انتشرت إعلانات المنتخب الوطنى فى شوارع روسيا ، قبل انطلاق بطولة كأس العالم والتى يشارك فيها الفراعنة ضمن المجموعة الأولى.

استقبل فندق إقامة منتخب مصر البعثة بفرقة غنائية بمدينة جروزني الروسية عقب وصول الفراعنة ظهر اليوم إلى روسيا.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى زيادة طرح كميات إضافية من منتجات الدواجن خلال هذه الأيام نظرا لزيادة الإقبال على الشراء من جانب المواطنين سواء من خلال منافذ الشركات التابعة أو مشروع جمعيتى بالمحافظات المختلفة بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالأسعار فى الأسواق الأخرى بجانب طرح منتجات اللحوم والدواجن والبقوليات طوال الوقت.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أول إحصاء لحالات الغش منذ بدء امتحانات الثانوية العامة الأسبوع الماضى، وكشف الدكتور رضا حجازى عن ضبط 33 حالة غش و18 حالة تداول وتصوير أسئلة و5 حالات تعدى وحالة هروب منذ بدء الامتحانات.

لعلك عزيزى القارئ، المهتم بالشأن العقارى المصرى، سمعت قبل ذلك تصريحات كثيرة من المطورين العقاريين وأصحاب الشركات العقارية والخبراء وغيرهم تؤكد أن السوق العقارية المصرية من أفضل الأسواق العقارية فى الشرق الأوسط، بل والعالم كله، لمزايا عدة، أبرزها الفجوة السكنية، وزيادة الطلب عن المعروض، خاصة أن هناك ما يقرب من 950 ألف زيجة سنوية، تتطلب نحو 950 ألف شقة كل عام، وغياب المضاربات فى البنوك عن السوق العقارية، وانخفاض قيمة العقار المصرى مقارنة بالأسواق العالمية.