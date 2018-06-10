موجز أخبار الساعة 1.. ارتياح بين طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء امتحان الجبر

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها الارتياح بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان الجبر وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء امتحان الجبر والهندسة الفراغية

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة فى لجان مدرسة التوفيقية بشبرا بمحافظة القاهرة، لسهولة امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة.

المالية: تراجع معدلات التضخم إلى الثلث خلال عام واحد

كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن تراجع معدلات التضخم فى الفترة من مايو 2017 حتى مايو 2018 إلى الثلث تقريبا، لافتا إلى أن معدلات التضخم فى نهاية مايو 2017 كانت نحو 30%، وفى نهاية مايو 2018 بلغت نحو 11.2%.

رئيس الوزراء المكلف بتسيير أعمال الحكومة يصل مجلس الوزراء

وصل، منذ قليل، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المكلف بتسيير أعمال الحكومة لمتابعة عدد من المهام لحين حلف الحكومة الجديدة لليمين الدستورى أمام رئيس الجمهورية.

"المالية": 1.8 مليار جنيه زيادة بموازنة العام الجارى لتعويض أهالى سيناء

قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافى بموازنة العام الجارى 2017/2018، والذى يُقدر بنحو 70 مليار جنيه، منه اعتماد إضافى قدره 1.8 مليار جنيه لصالح حساب تعويضات أهالى محافظة شمال سيناء.

التعليم: ضبط 33 حالة غش و 18 تداول إلكترونى للأسئلة منذ بدء الثانوية العامة

أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ضبط 33 حالة غش و 18 حالة تداول وتصوير أسئلة و5 حالات تعدى وحالة هروب منذ بدء الامتحانات.

التعليم: 98% نسبة النجاح بعينة الفرنساوى و 3 آلاف طالب حصلوا على درجة نهائية

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة وصلت إلى 98% وحصل 3 آلاف و4 طلاب على الدرجات النهائية.

الأرصاد: غدا انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

الجيش الإسرائيلى يجرى مناورات مفاجئة فى الجولان المحتل

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلى استدعى صباح اليوم الأحد، قوات من الاحتياط لإشراكهم في مناورات عسكرية مفاجئة في هضبة الجولان.