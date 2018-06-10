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مقتل 85 حوثيا على الأقل فى مواجهات وغارات للتحالف بالساحل الغربى لليمن

الأحد، 10 يونيو 2018 04:36 م
مقتل 85 حوثيا على الأقل فى مواجهات وغارات للتحالف بالساحل الغربى لليمن المتحدث باسم التحالف العربى
عدن ( أ ش أ )
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أفادت مصادر ميدانية بمقتل ما لايقل عن 85 عنصرا من ميليشيات الحوثى بينهم قيادات فى مواجهات وغارات للتحالف العربى خلال الساعات الأخيرة الماضية فى جبهة الساحل الغربى.

وقالت المصادر - وفقا لقناة العربية الإخبارية ، " إن القيادى الحوثى البارز سلطان عويدين الغولي، لقى مصرعه مع أكثر من 25 حوثياً بينهم نجله عبدالرحمن وجميعهم من أبناء غولة عجيب بمحافظة عمران، (شمال صنعاء)، والذين تم استقدامهم كتعزيزات لجبهة الساحل الغربى.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الوطنى حققت اختراقات جديدة فى أكثر من جبهة، حيث باتت على مشارف مطار الحديدة بعد الهجمات المباغتة على مواقع الميليشيا، وتكبيدها خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد.

 


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