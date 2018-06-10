مقتل 6 جنود وإصابة 3 آخرين بقوات الأمن الأفغانى فى هجوم لطالبان بإقليم قندهار

كابول (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأحد، مقتل 6 أفراد من قوات الأمن فى هجوم لحركة طالبان على نقاط تفتيش أمنية فى إقليم قندهار جنوب البلاد ليل أمس.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن المتحدث باسم شرطة الإقليم ضياء دورانى قوله "إن عناصر طالبان اقتحمت نقاط تفتيش أمنية فى منطقة تنجارى بمقاطعة أرغاندب، مما أسفر عن مقتل 6 من أفراد الشرطة وإصابة 3 آخرين".

ومن جانبها، زعمت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها قارى يوسف أحمدى أن هجوم عناصر الحركة أسفر عن مقتل 17 من قوات الشرطة، والاستيلاء على إحدى نقاط التفتيش الأمنية فى منطقة نجهان، إلا أن السلطات الأفغانية نفت مزاعم الحركة.

ويأتى هذا الهجوم قبل بداية هدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام بالتزامن مع عيد الفطر، والتى أعلنت طالبان أمس عن قبولها، مؤكدة أنها ستستمر فى الدفاع عن نفسها فى حالة تعرضها لهجوم، كما ستستمر فى استهداف القوات الأجنبية.