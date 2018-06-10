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الأحد، 10 يونيو 2018 06:36 م
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مقتل 15 مسلحًا فى هجمات جوية وبرية للقوات الفلبينية

الأحد، 10 يونيو 2018 06:04 م
مقتل 15 مسلحًا فى هجمات جوية وبرية للقوات الفلبينية الشرطة الفلبينية
مانيلا (أ ش أ)
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أعلن قائد عسكرى فى الفلبين، اليوم الأحد، مقتل 15 مسلحًا على الأقل فى هجمات جوية وبرية شنتها القوات الفلبينية على مصنع للقنابل تابع للمتمردين.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن البريجادير جنرال سيريلتو سوبانا قوله إن الغارات الجوية والقصف المدفعى استهدف منطقة فى مستوطنة ليجواسان فى ماجوينداناو، حيث تقوم إحدى الجماعات المتمردة بتصنيع العبوات الناسفة.

وأشار إلى أن ما بين ستين إلى مائة من مسلحى الجماعة المتمردة كانوا يتواجدون فى المنشأة وقت الهجوم، فيما تم التأكد من مقتل 15 منهم وإصابة 10 آخرين واعتقال اثنين آخرين، كما تم تدمير المصنع بالكامل، وهو ما يشكل خسارة كبيرة للجماعة.

 


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