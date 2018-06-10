معاينة النيابة لشقة عين شمس المحترقة تكشف وجود شبهة جنائية

كتب عبد الله محمود

كشفت معاينة شرق القاهرة الكلية لشقة عين شمس، التى اشعلت فتاة "19سنة" ، النار فيها، أمس السبت، أن الحريق نتج عن سكب مادة سريعة الاشتعال عبارة عن "بنزين"، كما ساعد فى زيادة اشتعال الحريق مكونات الشقة من" السجاد والستائر".

وأسفرت المعاينة عن تفحم أجزاء من الشقة، حالت دون خروج قاطنيها منها، مما أسفر عن إصابتهم بحروق بالغة، نتج عنها وفاة ربة المنزل وابنتها، وإصابة الأب، فضلا عن إصابة المتهمة.

وكشفت مناظرة النيابة الأولية لجثتى المجنى عليهما، إصابتهما بحروق شديدة فى جميع أنحاء الجسم، نتج عنها توقف فى الوظائف الحيوية، ووفاتهما، وإصابة الأب بحروق من الدرجة الأولى تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وأدلت الفتاة المتهمة بقتل شقيقها ووالدتها حرقا، باعترافات تفصيلية أمام محمد جمال وكيل نيابة عين شمس، وقالت الفتاة إنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شاب، واتفق معها على خطبتها ولكن فى كل مرة كانت أسرتها ترفض خطبتها. وأضافت فى يوم الحادث نشبت مشادة كلامية بينها وبين والداتها بسبب رفضها الارتباط بالشاب الذى تقدم لخطبتها، فسكبت "كيروسين" فى الغرفة وأشعلت النار بها وكانت بداخلها والدتها وشقيقها وحاول والدها إطفاء الحريق. البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بنشوب حريق داخل شقة أسفر عن وفاة طالب وربة منزل وإصابة عامل تم نقله للمستشفى.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات فى منطقة عين شمس، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن مصرع ربة المنزل ونجلتها وإصابة زوجها.