مصرع طالب غرقا بترعة ميت يزيد لعدم إجادته السباحة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

لقى طالب مقيم قرية نشيل التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية حتفه غرقا بعد أن جرفه التيار لعدم إجادته السباحة أثناء استحمامه بترعة ميت يزيد المارة أمام القرية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور بورود إشارة من شرطة النجدة بغرق شخص يدعى"م.ع" 17سنة طالب أثناء استحمامه بترعة ميت يزيد، انتقلت قوات الانقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة، وتبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبه جنائية وراء الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.