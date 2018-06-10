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الأحد، 10 يونيو 2018 06:36 م
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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى انقلاب ميكروباص فى بنى سويف

الأحد، 10 يونيو 2018 05:22 م
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى انقلاب ميكروباص فى بنى سويف حادث - ارشيفية
بنى سويف : هانى فتحى
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 لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص جنوب نفق سنورعلى الطريق الصحراوى نطاق محافظة بنى سويف باتجاه المنيا.
 
وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبلى نفق سنور.
 
وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسبعة سيارات إسعاف، وثلاثة سيارات من محافظة المنيا إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى، ونقل 7 آخرين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، فيما نجح فريق الإسعاف فى علاج 3 مصابين فى مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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