مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى انقلاب ميكروباص فى بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص جنوب نفق سنورعلى الطريق الصحراوى نطاق محافظة بنى سويف باتجاه المنيا.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبلى نفق سنور.