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مصرع شخصين فى انقلاب سيارة على طريق "سوهاج - البحر الأحمر" بأخميم

الأحد، 10 يونيو 2018 06:53 ص
مصرع شخصين فى انقلاب سيارة على طريق "سوهاج - البحر الأحمر" بأخميم حادث انقلاب - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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شهد طريق سوهاج - البحر الأحمر، انقلاب سيارة على الطريق، نتيجة انفجار الإطار الخلفى الأيسر، نتج عن حادث الانقلاب مصرع قائد السيارة، وشخص كان برفقته، تم نقل الجثتين لمستشفتى أخميم المركزى وسوهاج الجامعى.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لفرقة الشرق، يفيدانقلاب سيارة علي طريق البحر الأحمر دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، والرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، أنه أثناء سير السيارة رقم ن و ب 7498 نقل سوهاج قيادة صفوت شحاته ملك شحاته 34 سنة سائق ويقيم بناحية المدمر دائرة مركز طما، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفى الأيسر، مما أدى لانقلابها بجانب الطريق.

نتج عن الحادث، مصرع قائد السيارة وصفوت شوقي بسالي صليب حاصل علي دبلوم ويقيم بذات الناحية مستقل السيارة، وتم نقل الجثتين لمستشفتي أخميم المركزي وسوهاج الجامعي.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الحصة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تم رفع أثار الحادث، وتسيير حركة المرور، والتحفظ على السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6811 جنح المركز لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة  صرحت بدفن الجثتين.

 


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