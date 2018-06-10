مسجل خطر وراء سرقة بيانات المراقبة بمكتب عمل روض الفرج لفرض السيطرة

دينا الحسيني

ألقت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام القبض علي مرتكب واقعة سرقة وحدة تخزين بيانات شبكة المراقبة بمكتب عمل روض الفرج.

كان بلاغاً قد ورد من رئيسة مكتب عمل روض الفرج الكائن بشارع شبرا دائرة قسم شرطة روض الفرج ، يفيد باكتشافها كسر باب المكتب من الخارج وبعثرة محتوياته، وسرقة وحدة تخزين البيانات الخاصة بشبكة كاميرات المراقبة وحدوث تلفيات بكاميرا المراقبة .



تم تشكيل فريق بحث جنائى من مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل شقى خطر 63 سنة مقيم بذات العقار، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد فرض سيطرته على بعض قاطنى العقار لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة، وأرشد عن جهاز وحدة التخزين المستولى عليه بمكان إخفائه أعلى سطح العقار عقب إتلافه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.