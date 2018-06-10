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مرتضى بعد رفع الحجز عن أموال الزمالك: سنسترد أموالنا اليوم

الأحد، 10 يونيو 2018 11:56 ص
مرتضى بعد رفع الحجز عن أموال الزمالك: سنسترد أموالنا اليوم موظفى الزمالك يهتقون لمرتضى منصور أمام المحكمة
كتب كريم صبحى
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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه يشكر قضاء مصر الشامخ على حكم محكمة الأمور المستعجلة برفع الحجز عن أموال نادى الزمالك.

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موظفو الزمالك يهتقون لمرتضى منصور

 

وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات صحفية أمام محكمة عابدين أنه سيسترد كل الأموال التى حجز عليها ممدوح عباس وسيصرف مرتبات الموظفين المتوقفة بسبب الحجز.

 

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وسادت حالة من الفرح بين موظفى نادى الزمالك الذين حضروا وهتفوا ضد ممدوح عباس بسبب عدم صرف رواتبهم واحتفلوا مع رئيس نادى الزمالك وهتفوا له "العو اهو".

 
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تجمع موظفى الزمالك امام المحكمة

 

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موظفو نادى الزمالك أمام المحكمة 
 
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تجمع موظفى النادى اثناء نظر الجلسة

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