مرتضى بعد رفع الحجز عن أموال الزمالك: سنسترد أموالنا اليوم

كتب كريم صبحى

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه يشكر قضاء مصر الشامخ على حكم محكمة الأمور المستعجلة برفع الحجز عن أموال نادى الزمالك.

موظفو الزمالك يهتقون لمرتضى منصور

وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات صحفية أمام محكمة عابدين أنه سيسترد كل الأموال التى حجز عليها ممدوح عباس وسيصرف مرتبات الموظفين المتوقفة بسبب الحجز.

وسادت حالة من الفرح بين موظفى نادى الزمالك الذين حضروا وهتفوا ضد ممدوح عباس بسبب عدم صرف رواتبهم واحتفلوا مع رئيس نادى الزمالك وهتفوا له "العو اهو".



تجمع موظفى الزمالك امام المحكمة تجمع موظفى الزمالك امام المحكمة



موظفو نادى الزمالك أمام المحكمة موظفو نادى الزمالك أمام المحكمة