video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 11:59 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

مجلس القضاء الأعلى العراقى يعين قضاة لتولى مهام مفوضية الانتخابات

الأحد، 10 يونيو 2018 11:50 ص
مجلس القضاء الأعلى العراقى يعين قضاة لتولى مهام مفوضية الانتخابات الانتخابات فى العراق - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقى، اليوم الأحد، قرارا بتعيين قضاة لتولى مهام مفوضية الانتخابات.

وأكد رئيس الإدارة الانتخابية فى مفوضية الانتخابات العراقية رياض البدران، أمس السبت، أن المفوضية استدلت على أوراق الاقتراع الباطلة من خلال إجراءاتها الرصينة للحد من التلاعب والتزوير، مشيرا الى أن المفوضية قامت باستبعاد نتائج تلك الأوراق مقدما.

وقال البدران - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه سيتم تشكيل لجان تحقيقية من قبل المفوضية على الموظفين الذين ساهموا فى تلك الحالات من أوراق الاقتراع وسيتم إصدار عقوبات إدارية بحقهم فضلا عن إحالة عدد كبير منهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.

وأكد أن المفوضية سلمت شريط النتائج الذى يوضح فيه عدد أوراق الاقتراع المقبولة والمرفوضة، فضلا عن صور من أوراق الاقتراع المختلفة ، الصحيحة والباطلة، إلى جميع وكلاء الأحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية، مضيفا أن الاجراءات التى تم اتخاذها قد قطعت الطريق أمام محاولات التلاعب والتزوير بإرادة الناخب وهذا يعد أحد ايجابيات استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مفوضية الانتخابات العراقية ينفى أنباء سفره خارج البلاد

مفوضية الانتخابات العراقية: النتائج سليمة ومطابقة للموجود بصناديق الاقتراع

مفوضية الانتخابات العراقية تلغى 103 مقرات انتخابية فى محافظات متفرقة

مفوضية الانتخابات العراقية تشكل فرقا خاصة لفحص شكاوى مزاعم التزوير

مقالات الصحف: فاروق جويدة يحلل "توريث المناصب" فى مصر ..وجدى زين الدين يشيد بدور وزارة الدفاع والتموين فى توفير السلع الأساسية للمواطنين..وعماد الدين أديب يكشف تبعات خسارة أنصار إيران الانتخابات العراقية

اخبار عربيه

العراق

الانتخابات العراقيه

بغداد

انتخابات




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة