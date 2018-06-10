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كاميرات المراقبة تكشف عاطل استولى على ماكينة من مخزن فى الشرابية

الأحد، 10 يونيو 2018 02:10 م
كاميرات المراقبة تكشف عاطل استولى على ماكينة من مخزن فى الشرابية المتهم بسرقة ماكينة من مخزن فى الشرابية
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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كشفت كاميرات المراقبة جريمة عاطل استولى على ماكينة من مخزن مملوك لعمه فى الشرابية.

 

تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا من رمضان.ع.ا.ا. 44 سنة مقاول، يفيد باكتشافه سرقة ماكينة سليتون خلاطة طبقة عازلة من داخل مخزن ملكه، وبالفحص تبين سلامة مداخل ومخارج المخزن، وتحرر المحضر بالواقعة.

 

ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المبلغ سمير .ر.ع.ا. 26 سنة عاطل ، والسابق اتهامه فى القضية رقم 885 لسنة 2006م أحداث الشرابية "سرقة".

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه نظرا لعمله صحبة المبلغ وحيازته للمفتاح الأصلى للمخزن تمكن من الاستيلاء على الماكينة المستولى عليها بقصد التصرف فيها بالبيع.

 

تم بإرشاد المتهم ضبط الماكينة المستولى عليها لدى عميله " حسن النية " إكرامي .م.ع.م. 44 سنة تاجر ، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة ، فتحرر ملحقا للمحضر الأصلى وتولت النيابة التحقيق.


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