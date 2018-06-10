قضايا الدولة تدافع عن صحة قرار وزير الرياضة بوصاية الزمالك أمام القضاء الإدارى

كتب محمد إبراهيم

تعد هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاعها، فى الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، والذى يطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادى الزمالك امام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .

وتدافع الهيئة بصفتها مدافعا عن وزير الشباب، واودعت فى مذكرة دفاعها عدد من القوانين والمحاور الهامة بصحة قرار وزير الشباب والرياضة.

وفى نفس السياق قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد تأجيل الطعن لجلسة 30 أغسطس المقبل .

وشهدت الجلسة عدم حضور مرتضى منصور أو أحد من محاميه وأنصاره ،واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.

وقدم مرتضى منصور فى دعواه ، صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدًا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل تولية رئاسة النادى.