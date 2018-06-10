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فيديو نادر.. زيارة تاريخیة للملك سلمان إلى الإمارات منذ 30 عاما

الأحد، 10 يونيو 2018 04:36 ص
فيديو نادر.. زيارة تاريخیة للملك سلمان إلى الإمارات منذ 30 عاما الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب محمد تهامى زكى
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نشر مركز التواصل الحكومى السعودى، عبر حسابه الرسمى على تويتر، مقطع فيديو نادر خلال زيارة تاريخیة قام بها الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان يشغل منصب أمیر للرياض، إلى دولة الإمارات منذ  30 عاما.

وأوضح المركز أن هذه الزيارة التى تمت قبل أكثر من 3 عقود، تأتى تجسيداً لعمق العلاقات السعودية الإماراتية، التي تثمر اليوم عن استراتيجية العزم.

وأوضح المركز، أن الملك سلمان ألقى كلمة حینها، عبر خلالها عن سعادته بتلك الزيارة وحفاوة الاستقبال، قائلا: "وجودى هنا هو وجود أخ بین إخوانه يحمل إلیكم تحیات المملكة العربیة السعودية، ملكاً وولى عهداً وشعبا".

 

 


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