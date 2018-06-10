video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 10:30 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. الشرطة العسكرية الروسية تطهر تحصينات الإرهابيين فى جنوب دمشق

الأحد، 10 يونيو 2018 10:00 ص
فيديو.. الشرطة العسكرية الروسية تطهر تحصينات الإرهابيين فى جنوب دمشق القوات الروسية فى سوريا - أرشيفية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أفاد موقع "روسكايا فيسنا"، أن الشرطة العسكرية الروسية تعمل على تطهير تحصينات الإرهابيين فى جنوب دمشق فى سوريا، كما تم اكتشاف مستودع أسلحة للإرهابيين، وذلك حسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد.

ويقوم الجيش الروسى كل يوم بدوريات فى عدد من الأحياء غير المستقرة القريبة من عاصمة الجمهورية العربية السورية، التى كانت تسيطر عليها فى السابق الجماعات الإرهابية "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن"، ويشار إلى أن المشكلة الرئيسية التى تدعو للقلق فى الغوطة الشرقية والقلمون الشرقى هى الألغام التى زرعها الإرهابيون، وتعثر فرقة إزالة الألغام كل يوم على متفجرات فى أقبية المنازل، وكذلك على السلالم، ومن الجدير بالذكر أن الإرهابيين يحاولون استخدام أبسط الأشياء كمصدر للانفجار، على وجه الخصوص، فإنهم يحشون الهواتف المحمولة والألعاب وألبومات الصور بالمتفجرات.

ومن الواضح أن المخازن والأكشاك والمخارط تشكل خطرا كبيرا على الناس، لأنها يمكن أن تحتوى على المتفجرات، علاوة على ذلك، يستطيع الإرهابيون استخدام مواد غير معدنية لإنتاج عبوات ناسفة، مما يعقد اكتشافها وتحييدها، ومع ذلك، فإن المدنيين يساعدون العسكريين الروس، بدلهم على أشياء وأمكنة مريبة مشبوهة من المرجح أن يكون فيها متفجرات، ويظهر هذا الفيديو كيف ساعد أحد السكان فى العثور على مخبأ للأسلحة للإرهابيين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شخصين جراء اعتداء إرهابيين على ريف إدلب الشمالى بسوريا

مقتل 34 عنصرا من داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة

سانا: الجيش السورى يستهدف تجمعات لـ"جبهة النصرة" فى ريف حلب

مجموعات مسلحة تستهدف بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة السورية

الجيش السورى يحبط هجومًا لداعش بمنطقة البوكمال بريف دير الزور

السلطات السورية تعثر على ألغام وعبوات ناسفة ببلدتى يلدا وببيلا جنوب دمشق

اخبار عربية

الشرطة العسكرية الروسية

تنظيم داعش

جماعات مسلحة سورية

دمشق

اخبار العرب

الجيش السورى

تنظيمات ارهابية

مكافحة الارهاب

اخبار سوريا




لا تفوتك
السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا و يبحثان تطورات "سد النهضة"

السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا و يبحثان تطورات "سد النهضة"

الرئاسة: محمد صلاح طمأن الرئيس السيسى بأنه تجاوز الفترة الصعبة من العلاج

الرئاسة: محمد صلاح طمأن الرئيس السيسى بأنه تجاوز الفترة الصعبة من العلاج

فيديو.. المنتخب يختتم استعداداته قبل الطيران لـ"روسيا" بحضور 20 ألف مشجع.. 48 ساعة تحدد مصير صلاح أمام أوروجواى.. تريزيجيه: الانتصارات بالمونديال أهم من تسجيل الأهداف.. والحضرى: عمرى "عشرين" مع الجيل الحالى

فيديو.. المنتخب يختتم استعداداته قبل الطيران لـ"روسيا" بحضور 20 ألف مشجع.. 48 ساعة تحدد مصير صلاح أمام أوروجواى.. تريزيجيه: الانتصارات بالمونديال أهم من تسجيل الأهداف.. والحضرى: عمرى "عشرين" مع الجيل الحالى

ترامب يثير الجدل بـ"عفو كلاى".. محامى عائلة أسطورة الملاكمة: المحكمة العليا منحته عفوا عاما 1971 بعد أزمة الهروب من حرب فيتنام.. وتقارير إعلامية: محمد على كان واحداً من 3 آلاف شخص يدرس ترامب العفو عنهم

ترامب يثير الجدل بـ"عفو كلاى".. محامى عائلة أسطورة الملاكمة: المحكمة العليا منحته عفوا عاما 1971 بعد أزمة الهروب من حرب فيتنام.. وتقارير إعلامية: محمد على كان واحداً من 3 آلاف شخص يدرس ترامب العفو عنهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة