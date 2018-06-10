فنزويلية تثير الجدل بصور لمرضها بسرطان الثدى بسبب نقص الأدوية فى البلاد

كتبت فاطمة شوقى

انفجرت أزمة صحية فى فنزويلا بسبب نقص الأدوية والعلاج الكيميائى، وخرجت الفنزويلية "إليزابيث سالازار" للتظاهر أمام وزارة الصحة ضد الحكومة والرئيس نيكولاس مادورو، بسبب عدم قدرتها على العلاج من سرطان الثدى بسبب نفص الأدوية.

ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية، فأن سالازار أظهرت ثديها أمام الكاميرات وانتشرت صورها على نطاق واسع بسبب مرضها بسرطان الثدى من نوع "النقيلى" حيث تعانى منه منذ 8 أشهر ولم تستطع أن تتلقى العلاج الكيميائى المطلوب بسبب نقص الأدوية فى فنزويلا.

وقالت سالازار على الجميع أن يفهموا ما الذى يعانيه آلاف الفنزويليين، فالعديد يذهبون إلى المستشفى لكنهم لا يتلقون الأمل، ويخبرهم الأطباء بأنهم لن يتلقون العلاج، إنهم يطرودوننا ونحن لا نريد أن نموت".

وتحدثت المرأة البالغة من العمر 64 عاما، وهى تبكى وسط مدينة كاراكاس، وقالت "لدى فرصة للبقاء على قيد الحياة بنسبة 80%، ولكن فى فنزويلا يوجد نقص وحشى فى الأدوية والإمدادات".

وقالت المريضة الفنزويلية إن مرضها بدأ قبل ثمانية أشهر ككرة صغيرة وألم بسيط، ولكن دون العلاج فأن أنسجة المريضة ازدات سوءا، وتنتشر حتى يتم معالجاتها بالعلاج الكيميائى، وقالت "أنا لا أمانع أن أقطع الثدى ولكنى أريد أن أعيش فقط".

وهذه المشاهد تظهر يأس الفنزويليين بسبب الأزمة الصحية المتزايد الخطورة التى تعانى منها، ولكن ذلك لم يجذب انتباه حكومة نيكولاس مادورو، ولم يحضر أى من المسئولين، وفى حالة إليزابيث فإنها بين مئات الدعوات التى تطالب بالأدوية اللازمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة الأدوية التى تطلبها إليزابيث لعلاجها الكيميائى هى تلك التى توصف فى معظم حالات سرطان الثدى التى يتم اكتشافها فى فنزويلا سنويا، واختفت بالكامل من الصيدليات لأنها عالية التكلفة، سواء الخاصة أو الحكومية.

ولا تتطلب حالة إليزابيث فقط الأدوية ولكن أيضا فحص العظام، وهو اختبار متخصص لتقييم ما إذا كانت الإصابة قد انتقلت إلى العظام.

وأكد استطلاع أجرته المنظمة غير الحكومية "أطباء من أجل الصحة" والتى أخذت عينة تغطى 90% من أسرة المستشفيات فى البلاد (من 104 مستشفيات و33 عيادة خاصة)، كشفت أن 90% من خدمات العلاج الإشعاعى معطلة و94% من المراكز الصحية لا تستطيع حتى القيام بأشعة إكس، و88% من المستشفيات لديها نقص فى الأدوية، وهو رقم يزداد منذ عام 2014، عندما بدأت هذه المراقبة وكانت الأدوية مفقودة فى 55% من المراكز. وفى 79% من المستشفيات فى البلاد هناك نقص فى المعدات الجراحية.





سيدة مصابة بسرطان الثدى



فنزويلية تتظاهر بسبب نقص الأدوية وعدم علاجها من سرطان الثدى

