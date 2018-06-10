"عمليات بغداد": مسئولية الأمن تقتصر على حماية السور الخارجى لمخزن صناديق الاقتراع

بغداد أ ش أ

أكدت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد أن مسؤولية القوات الأمنية تقتصر على حماية السور الخارجى لمراكز الخزن التابعة لمفوضية الانتخابات، وذلك بعد اندلاع حريق فى صناديق الاقتراع وسط بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد - إنه ليس لدى القوات الأمنية أى عمل داخل المخازن التى هى من اختصاص المفوضية.

يذكر أن حريقا اندلع فى وقت سابق اليوم داخل مخازن للمواد الغذائية وسط العاصمة بغداد، فيما كشفت اللجنة الأمنية فى مجلس بغداد أن الحريق استهدف صناديق الاقتراع بجانب الرصافة.