على عبد العال:قانون تنظيم الصحافة والإعلام أخذ الوقت الكافى للمناقشة بلجنة الثقافة

علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أحد النواب قال أنه يعلق موافقته على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بسبب عدم وجود وقت كافى للاطلاع عليه، بتأكيده على أنه لا يوجد فى اللائحة تعليق للموافقة أو لعدم موافقة، مؤكدا أن مشروع القانون المعروض تمت مناقشته باستفاضة داخل لجنة الثقافة والإعلام.

وقال على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام: "ليس هناك تعليق للموافقة أو عدم موافقة، مشروع القانون هذا كان داخل المجلس منذ سنتين وتم مناقشته مناقشة موسعة قبل أن يتم فصل الهيئات، وكان سيتم صدور القانون المنظم للهيئات قبل صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ونوقش مناقشات مستفيضة".

وتابع على عبد العال: "كنت مع النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة، أولا بأول خلال المناقشات، واللجنة وفقا للائحة تسمع لمن ترى أن لهم حق إبداء الرأى فى القانون، وتعطى لهم الحق فى حضور جلسات هذه اللجنة، وبالتالى المناقشة داخل القاعة ننفرد بها نحن هنا فى مصر عن كثير من دول العالم، بالتالى مشروع القانون يكتمل فى المناقشة باللجنة ونحيله للمناقشة فى القاعة، ولدينا 595 نائبا من كل الاتجاهات والتخصصات، وهذا المجلس النيابى الوحيد فيه كل الشهادات حتى التعليم الأساسى، إذا أعضاء المجلس يتميزوا بالنضج والخبرة قبل قدومهم للمجلس، وكان للنائب الحق فى إبداء الرأى أيضا نفس الحرية هذه تفرض عليك ألا تصادر حرية الآخرين".