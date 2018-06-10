عضو بمجلس محافظة ديالى العراقية يحذر من استهداف الإرهابيين للأسواق

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حذر عضو مجلس محافظة ديالى بالعراق محمد مهدى السعدى، اليوم الأحد، مما سماها "حرب الأسواق" داخل المحافظة، داعيا لتشديد الإجراءات لمنع تكرار حادثى بعقوبة والخالص.

وقال السعدى - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "اثنين من أهم أسواق ديالى استهدفا خلال أسبوع بعبوتين ناسفتين، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 مدنيا بينهم أطفال ونساء"، محذرا من حرب الأسواق التى تحاول القوى الظلامية والإرهابية من خلالها ضرب الاقتصاد وإثارة الأوضاع الداخلية".

ودعا السعدى، لتشديد الإجراءات الأمنية لمنع تكرار حادثى استهداف سوقى بعقوبة والخالص، مؤكدًا أن مجلس ديالى دعا القوات الأمنية لفتح تحقيق عاجل فى انفجار سوق الخالص مساء أمس والإسراع باعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة، وكان سوق بعقوبة قد استهدف قبل أيام بعبوة ناسفة ما أسفر عن مقتل وإصابة 10 أشخاص، فيما استهدف سوق الخالص مساء أمس، ما أدى إلى مقتل مدنى وإصابة 23 آخرين.