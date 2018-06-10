عرض مباريات مصر فى كأس العالم بجميع مراكز الشباب بالقاهرة.. تعرف عليها

ماجد تمراز

انتهت مديرية الشباب والرياضة التابعة لمحافظة القاهرة، استعداداتها بمراكز الشباب لعرض مباريات منتخب مصر في كأس العالم، من خلال وضع شاشات عرض.

وأكد على محمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، أنه تم تجهيز كافة مراكز الشباب بالقاهرة والبالغ عددها 76 مركزا، بالأجهزة اللازمة وشاشات عرض عملاقة، لعرض مباريات بطولة كأس فى روسيا.

وينشر اليوم السابع قائمة بمراكز شباب القاهرة بعناوينها على مستوى الأربع مناطق "الشمالية، الجنوبية، الشرقية، الغربية"، وهي:

غـرب القاهرة

مركز شباب الجزيرة بـ12 شارع الجبلاية بالزمالك، ومركز شباب بولاق بشارع شنن من شارع بولاق الجديد، ومركز شباب عابدين بشارع مصطفى فاضل الحلمية الجديدة، ومركز شباب الأزبكية بالقللى أعلى نفق السبتية، ومركز شباب الوايلـي بـ 12 ش الفردوس بأحمد سعيد بالعباسية.

ومركز شباب منشأة ناصر بشارع الكبارى بجوار المركز الطبى، ومركز شباب الحبانية بشارع الشهيد عبد الغنى منصور خلف مستشفى أحمد ماهر، ومركز شباب الجمالية بشارع المنصورية بالدراسة،ومركز شباب الخالدين بشارع جوهر القائد،ومركز شباب باب الشعرية بشارع البنهاوى خلف تويوتا بالمنطقة الصناعية.

شمال القاهرة

مركز شباب شـبرا بشارع عبد الفتاح نصر من شارع الترعة البولاقية، ومركز شباب الشرابيــــة بـ121 ش محمد عبد الوهاب، ومركز شباب الزاوية الحمراء بشارع المستشفى، ومركز شباب الأمل بالقصيرين بشارع أحمد العسال، ومركز شباب الساحــــل بشارع أحمد حلمى.

ومركز شباب روض الفرج، شارع ترعة جزيرة بدران، ومركز شباب جزيرة بدران ب ٩٥ شارع ترعة جزيرة بدران، ومركز شباب الثورة الحضرى بشارع روض الفرج، ومركز شباب سراي القبة بميدان سراى القبة، ومركز شباب الأميرية بمساكن الأميرية شارع النادي، ومركز شباب السواح بتقاطع شارع الكابلات مع شارع بورسعيد بالأميرية، ومركز شباب حدائق القبة بامتداد شارع ولى العهد.

شرق القاهرة

مركز العروبة بـ70 شارع بيروت صلاح سالم، ومركز شباب منشية البكرى بـ28 شارع منشية البكرى، ومركز شباب مدينة بدر بالكيلو64 طريق مصر السويس الصحراوى، ومركز شباب الهايكستب أمام مستشفى الشهيد أحمد جلال، ومركز شباب الحى العاشر بالحى العاشر السوق التجارى.

ومركز شباب مكرم عبيد بالمجمع السكني للهيئة العربية للتصنيع،ومركز شباب المستقبل بالقطامية بالتجمع الثالث،و مركز شباب القاهرة الجديدة بالحي الرابع بالتجمع الخامس،و مركز شباب التجمع الأول بالتجمع الأول المجاورة التاسعة، ومركز شباب مدينة نصر ب1 شارع الخليفة الظافر أمام المدينة الجامعية،ومركز شباب عزبة النخل ب8 شارع رضا بعزبة النخل، ومركز شباب عين شمس ب1 شارع عبد الله عين شمس الغربية.

ومركز شباب عرب الحصن بشارع وسط البلد بعرب الحصن، ومركز حلمية الزيتون ب91 شارع سليم الأول،ومركز شباب منشية التحرير ب34 أ شارع متحف المطرية،ومركز شباب أحمد عصمت ب24 شارع عفيفي عفت،ومركز شباب السلام أول بمساكن أطلس ش 6 أكتوبر بمدينة السلام،و مركز شباب السلام ثالث بمساكن اسبيكو،ومركز شباب النهضة بالسلام، ومركز شباب كفر الشرفا بالمرج،ومركز شباب الأندلس بالمرج.

جنوب القاهرة

مركز شباب السيدة زينب بـ 13 عبد المجيد اللبان السيدة زينب، ومركز شباب زينهم بمساكن زينهم السيدة زينب،ومركز شباب القلعة بميدان صلاح الدين، ومركز شباب الأباجية بالاباجية أسفل الكوبرى الأوتوستراد، ومركز شباب المواصلة بطريق الأوتوستراد التونسي شارع الخلاء نهاية المواصلة،ومركز شباب الامامين والتونسى ب66 شارع الكردي الأمام الشافعى.

ومركز شباب السيدة نفيسة بميدان السيدة نفيسة أمام مستشفى المغربى،ومركز شباب الأمام الليثى بشارع الفسطاط الجديد، ومركز شباب المقطم بالهضبة الوسطى الخليفة،ومركز شباب نور المقطم، بالسبعين فدان،مركز شباب الأسمرات، ومركز شباب المنيل شارع بين المدارس المنيل.

ومركز شباب عين الصيرة ب15 شارع المساكن الشعبية،ومركز شباب الفسطاط بشارع الساحة كوم غراب مصر القديمة،ومركز شباب الزهرا ء ب41 شارع المدابغ،ومركز شباب أبو السعود بشارع الفسطاط،و مركز شباب النهضة ب1 شارع الشريف وادي عنتر مصر القديمة،ومركز شباب المعادى ب77 أمام مستشفى الريان.

ومركز شباب البساتين بشارع الجزائر المعادي الجديدة، ومركز شباب المعادى الجديد بشارع الجزائر،ومركز شباب صقر قريش بعمارات صقر قريش،ومركز شباب دار السلام بطريق حلوان الزراعي خلف شركة النصر للتليفزيون،و مركز شباب طرة الحيط بطريق مصر حلوان الزراعى محطة مترو كوتسيكا.

ومركز شباب طرة الأسمنت بطريق الأوتوستراد شرق السكة الحديد،و مركز شباب زهراء المعادى بزهراء المعادى،ومركز شباب المستقبل بطرة شارع مسجد الرحمن،ومركز شباب شرق حلوان ب12 ش لطيف،و مركز شباب حلوان الجديدة بالشارع الغربى.

ومركز شباب نهضة شرق حلوان بمساكن شرق حلوان،ومركز شباب عرب كفر العلو بشارع الشيخ محفوظ بكفر العلو،و مركز شباب المعصرة بشارع إسماعيل فرج المعصرة المحطة،و مركز شباب15 مايو بمدينة 15 مايو مجاورة 8، ومركز شباب التبين بشارع وسط المساكن التبين الصناعية.