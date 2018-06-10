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طلبة الثانوبة العامة بالمطرية: الامتحان كان سهلا عكس التوقعات

الأحد، 10 يونيو 2018 11:17 ص
طلبة الثانوبة العامة بالمطرية: الامتحان كان سهلا عكس التوقعات امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب سيد الخلفاوى
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أنهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة بمدرسة أسماء بنت أبى  بكر الإعدادية بنات، بالمطرية فى القاهرة، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

وعبر الطلبة عن سعادتهم بسهولة الامتحان، مؤكدين أنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 


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الثانوية العامة 2018

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