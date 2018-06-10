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الأحد، 10 يونيو 2018 03:58 م
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ضبط 44 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 61000 جنيه فى حملة مرورية بالغربية

الأحد، 10 يونيو 2018 03:43 م
ضبط 44 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 61000 جنيه فى حملة مرورية بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد أشرف مرسى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية لضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير. 
 
‏أسفرت الحملة عن ضبط 28 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، 16 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، وتحرير 484 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 803  مخالفات فورية، وتم تحصيل مبلغ 61000 جنيها.
 
قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس، رئيس مباحث مرور الغربية، وضباط المرور بأقسام المرور على مستوى المراكز والمدن، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

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