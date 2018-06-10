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ضبط 4 عاطلين سرقوا مواسير حديدية من منزل جيولوجى بغارب وآخرين بحوزتهم مخدرات

الأحد، 10 يونيو 2018 01:12 م
ضبط 4 عاطلين سرقوا مواسير حديدية من منزل جيولوجى بغارب وآخرين بحوزتهم مخدرات حبس -ارشيفيه
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث قسم شرطة رأس غارب من ضبط 4 عاطلين قاموا بسرقة مواسير حديدية من منزل مهندس جيولوجى بمنطقة المعاشات، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة .

 

كان تبلغ لقسم شرطة رأس غارب من مهندس جيووجى ومقيم المعاشات – رأس غارب  عن اكتشافه سرقة عدد من المواسير الحديدية من أعلى سطح مسكنه المكون من طابق واحد عن طريق التسلق.

 

بإجراء التحريات السرية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا المدعو "محمد . ع" عاطل  ومقيم منطقة المعاشات – رأس غارب، و المدعو " محمد . ا " عاطل  ومقيم منطقة المعاشات – رأس غارب،  المدعو " حسن. ع "  عاطل ومقيم منطقة المعاشات – رأس غارب، و المدعو " مصطفى . ع " عاطل  ومقيم  منطقة المعاشات رأس غارب تم ضبطهم  وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة  وارشدوا عن المسروقات تحرر عن الواقعة المحضر رقم 15 جنح  طفل قسم رأس غارب  لسنة 2018 وجارى العرض النيابة.

 

من جانب آخر وردت معلومات لضباط مباحث قسم ثان الغردقة مفادها قيام المدعو "جابر . ج" ومقيم شارع المستلزمات السياحة -  أول الغردقة  بالتردد على دائرة القسم  للاتجار فى المواد المخدرة عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه  بمنطقة الأتوبيس" دائرة القسم" وبحوزته 500 قرص من عقار" التامول" المخدر ومبلغ مالي8000 جنية  هاتف محمول.

 

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط  أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والدراجة البخارية لتسهيل ترويج المواد المخدرة  تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5512 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

 

 كما تم ضبط المدعو " إسلام . ع " عاطل  ومقيم 2 شارع مصانع غزة سيدى جابر – الإسكندرية وبحوزته تذكرة صغيرة الحجم لجوهر الهيروين المخدر تزن حوالى 2 جرام حال استقلاله الأتوبيسات القادمة من مدينة القاهرة إلى مدينة الغردقة .

 

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1066 جنح قسم رأس غارب لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

 

من جانب أخر تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر من ضبط المحكوم  عليه الهارب " حسن . ط "  فى القضية رقم 5568 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2013 " مخدرات"  والمحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 الف جنيه.

 

كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب " حسين . س"  فى القضية رقم 6564 جنايات قسم ثان الغردقة لسنة 2013 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 7 سنوات وغرامة 50 الف جنية،  كذلك تم ضبط المحكوم عليه الهارب "  إسماعيل . م " فى القضية رقم 6442 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2010 " هتك عرض "  والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، كما تم ضبط وتنفيذ 350 حكم جزئى .

 


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