ضبط طالب لاتهامه بهتك عرض نجل عمه بالغربية

حرر سائق مقيم مركز قطور بمحافظة الغربية، محضرًا يتهم نجل شقيقه بالاعتداء جنسيًا على نجله البالغ من العمر 5 سنوات.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتحرير "ص.ا.ع" 52 سنة سائق مقيم مركز قطور، محضرًا يتهم نجل شقيقه "ا. ح.ع" 18 سنة طالب بهتك عرض نجله.

انتقل رئيس مباحث مركز قطور وألقى القبض على المتهم، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وعرض المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات.