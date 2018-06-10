video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 01:59 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صور.. وزيرة السياحة: ربط منطقة الأهرامات بالمتحف المصرى الكبير

الأحد، 10 يونيو 2018 11:42 ص
صور.. وزيرة السياحة: ربط منطقة الأهرامات بالمتحف المصرى الكبير الدكتورة رنيا المشاط وزيرة السياحة
كتب: عبد الحليم سالم - تصوير حسن محمد
إضافة تعليق

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إن  المتحف المصرى الكبير سيكون الأكبر فى العالم وسيتم افتتاحه قريبا، خاصة أن مصر تعد عاصمة الثقافة العالمية وسيكون هذا المتحف ركزتها.

جاء ذلك خلال فعاليات الإعلان عن بدء إجراءات الطرح الدولى لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى المقام على مساحة 500 ألف متر مربع، ويضم 100 ألف قطعة من بينها كنوز الملك توت عنخ أمون الذهبية بحضور وزراء الاستثمار والآثار ومحافظ الجيزة ولفيف من السفراء.

وأضافت المشاط أن 50 ألف قطعة أثرية ستحكى تاريخ مصر فى المتحف، جنبا إلى جنب مع منطقة الأهرامات التى يجرى تطويرها، لكى تحتل الصدارة فى العالم من خلال إنشاء فنادق ومطاعم وسينمات، ولفتت أن هناك اهتمام سياسى كبير بتطوير المنطقة.

تم عرض فيلم تسجيلى عن المتحف النصرى الكبير بميدان الرماية، حيث تم استعراض ما تم انجازه حتى الآن، وما يضمه المتحف من آثار بخلاف المنشات العامة الثقافية والسينما.

 

المتحف المصرى الكبير (2)
 

 

المتحف المصرى الكبير (3)
 

 

المتحف المصرى الكبير (4)
 

 

المتحف المصرى الكبير (5)
 

 

المتحف المصرى الكبير (6)
 

 

المتحف المصرى الكبير (7)
 

 

المتحف المصرى الكبير (8)
 

 

المتحف المصرى الكبير (9)
 

 

المتحف المصرى الكبير (10)
 

 

المتحف المصرى الكبير (11)
 

 

المتحف المصرى الكبير (12)
 

 

المتحف المصرى الكبير (13)
 

 

المتحف المصرى الكبير (14)
 

 

المتحف المصرى الكبير (15)
 

 

المتحف المصرى الكبير (16)
 

 

المتحف المصرى الكبير (17)
 

 

المتحف المصرى الكبير (18)
 

 

المتحف المصرى الكبير (19)
 

 

المتحف المصرى الكبير (20)
 

 

المتحف المصرى الكبير (21)
 

 

المتحف المصرى الكبير (22)
 

 

المتحف المصرى الكبير (23)
 

 

المتحف المصرى الكبير (24)
 

 

المتحف المصرى الكبير (25)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. بدء مؤتمر صحفى عالمى للإعلان عن تشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير

صور.. وصول وزراء الاستثمار والسياحة والآثار المؤتمر العالمى بالمتحف المصرى الكبير

المتحف المصرى الكبير

فيلم تسجيلى

الهرم

الاثار

رنيا المشاط

وزيرة السياحة




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة