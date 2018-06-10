صور.. نادى الشهر العقارى ينظم حفل إفطاره السنوى بحضور أعضائه القانونيين

كتب إبراهيم قاسم

نظم نادى أعضاء الشهر العقارى أمس، حفل إفطاره السنوى بدار ضباط المشاة بالقاهرة بحضور الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى على مستوى الجمهورية.

ومن أبرز الحضور فى الندوة الإعلامى هانى عبد الرحيم والصحفى محمود العسقلانى الخبير الاقتصادى، دكتور سعيد الشناوى ومعوض سيد أمين عام مصلحة الشهر العقارى والدكتور أيمن عواد الأمين العام المساعد للشئون القانونية وأحمد والى أمين عام مصلحة الشهر العقارى السابق.

عقب انتهاء حفل الإفطار عقد أعضاء الشهر العقارى ندوة حول دور مكاتب الشهر والتوثيق فى دعم الاقتصاد الوطنى واستقرار الملكية المصرية أكد خلالها الحضور على أهمية الارتقاء وتطوير قطاع الشهر العقارى لما له من أهمية بالغة فى الاقتصاد المصرى.

وتعجب الحضور عن تجاهل وزارة العدل لمطالب الأعضاء منذ سنوات والإبقاء على الشهر العقارى بحالته المزرية التى يراها الجميع بالرغم من أهميته البالغة.

وأكد أشرف محمدى فليفل المتحدث الإعلامى لنادى أعضاء الشهر العقارى أن هذا الإفطار تقليد سنوى يحرص عليه نادى أعضاء الشهر العقارى منذ نشأته عام 1970 وأنها فرصة للمقابلة ومد جسور التعارف ما بين الزملاء وعرض قضايا الشهر العقارى لوضع الرؤية الأفضل لحلها، وأكد أن مقياس مدى تقدم الدول يقاس بثرواتها وحينما يكون جمله العقارات المسجلة فى مصر نسبة لا تتجاوز 4% فنحن أمام أزمة كبيرة للغاية ويجب الوقوف لوضع حلول عملية بمعرفة أعضاء الشهر العقارى وليس بمعرفة من تسببوا فى تلك الأزمة التى يراها الجميع على مدى عشرات السنوات الماضية، فالشهر العقارى به كفاءات فى هذا المجال على اعلى مستوى سيما وأن نسبة لا تقل عن 90% من الأعضاء القانونيين بالقطاع حاصلين على الماجستير والدكتوراه ولديهم كل الاستعداد لتغيير الواقع الأليم بالشهر العقارى لو أتيحت لهم فرصة التغيير الحقيقية.

وأكد الدكتور سعيد الشناوى الخبير الاقتصادى فى كلمته أن الشهر العقارى ليس مجرد مصلحة حكومية عادية ولكنه مؤسسة لها دور كبير داخل جسد الاقتصاد المصرى وهو ما يدعو إلى حتمية الاهتمام به لدعم الوطن وضرورة الاهتمام بالبنية الأساسية لقطاع الشهر العقارى وإعادة النظر فى الآليات والأمور المادية والأجور للعاملين بالقطاع وإعادة النظر بكل التشريعات الخاصة به.

وأوضح الدكتور سعيد الشناوى أن هناك مشروعات واستثمارات بالمليارات ضاعت من مصر بسبب عدم وجود مسجلات.

من جانبه قال الكاتب محمود العسقلانى إنه من اشد المهتمين بدور الشهر العقارى والدعوة إلى الاهتمام به، مشيرا إلى أن التقييم الفعلى لأى مؤسسة دولية تهتم بالاقتصاد يكون من خلال الاهتمام بالملكية العقارية.

وأكد أنه على علم بوجود مشروعين قانون مقدمين بمجلس النواب من النائب أحمد الفرشوطى والنائب ضياء داود ويؤيد ويدعم بشده تلك المشروعات وأنه لابد من تطوير حقيقى وملموس لهذا القطاع الحيوى ويتعجب من إصرار وزارة العدل على عدم الاستماع لرؤية لنادى أعضاء الشهر العقارى فى التطوير، وأشاد بطموح شباب النادى وإصرارهم على الارتقاء بمستوى المصلحة.











