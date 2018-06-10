صور.. نائب وزير الزراعة تتفقد تطوير مركز التلقيح الصناعى بالعباسية

كتب عز النوبى

أجرت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، بزيارة مفاجئة لمتابعة تطوير مركز التلقيح الصناعى والتحسين الوراثى بالعباسية، بالمرور للوقوف على عمليات التطوير الجارية بالمركز، مشيرة إلى إيرادات مركز العباسية منذ استلامها مهام نائب وزير الزراعة ارتفعت خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى مايو 2018 إلى 3 ملايين و573 ألف جنيه، بينما لم تتجاوز مليون جنيه فى عام 2016.

وقالت منى محرز، إنه يتوفر بالمركز طلائق من سلالات الأبقار والجاموس عالية الإنتاجية ذات الأصول الوراثية الموثقة والتى يتم تنشئتها وتوفير جرعات السائل المنوى الخاص بها بالمركز: الهولشتاين النقى، الفريزيان النقى، الهولشتاين الفريزيان، الترنتيز، البراون سويس، الجاموس الإيطالى النقى، الجاموس المصرى، الجاموس المصرى الإيطالى.

وأضافت أن هذه الإعمال تستهدف تطوير مستوى أداء المركز بما يليق وتاريخه العريق وبما يحقق الهدف المطلق من إنشائه وهو تحسين السلالات المصرية ورفع الكفاءة الإنتاجية من اللحم واللبن من خلال استهداف خطة التطوير للبنية التحتية بوحدات وأقسام المركز واتباع نظم الإدارة الجيدة وبرامج الرعاية الصحية وتغذية الطلائق ورفع كفاءة العاملين.



تلقيح الحيوانات

ولفت نائب وزير الزراعة إلي ان برامج التطوير شملت تصميم برامج تغذية للطلائق على أسس علمية تضمن الوصول لأعلى وأجود انتاجية وتم كذلك تصميم وتوفيربرنامج للرعاية الصحية للحيوانات والمتابعة الصحية للتأكد من خلو وشفاء كافة الطلائق من الأمراض وخاصة الأمراض التناسلية .



مركز التلقيح الصناعي

اهتمت خطط التطوير أيضا بالمباني الأدارية للأطباء والعاملين وعمل صيانة لأماكن العمل و صيانة التكييفات والأضاءه وكذلك توفير اشراف فني وبرامج تدريبية فنية متخصصة لرفع كفاءة الأطباء .