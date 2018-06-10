صور.. طلاب تجارة الإسكندرية يكتبون بموائد الإفطار "القدس فى القلب" و"تحيا مصر"

الإسكندرية – هناء أبو العز

شكل طلاب كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، موائد الإفطار اليوم على شكل جمل وطنية، تحمل الانتماء لمصر والتعبير عن أهمية مدينة القدس للمصريين.

وكتب الطلاب بموائد الإفطار التى قاموا بتلوينها وتجهيزها وترتيبها جمل تحيا مصر، والقدس فى القلب.

وقام الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة، بشكر الطلاب على حسهم الوطنى، وتشكيل المناضد بهذا الشكل، بالإضافة إلى مشاركتهم المستمرة واليومية منذ بداية رمضان، فى الإفطارات التى يتم دعوة إليها كل محتاج، ويقومون بالمشاركة فى صنع الطعام بأنفسهم.

ويذكر أن كلية التجارة منذ اليوم الأول لرمضان، تقوم بتنظيم إفطارات مستمرة، يتم دعوة أهالى مرضى مستشفى الشاطبى الذين يقفون على الرصيف المجاور للجامعة، فى انتظار خروج مرضاهم، أو السماح لهم بالدخول فى موعد الزيارة، وكذلك عدد من دور الأيتام، وغيرهم.