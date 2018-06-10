صور.. انتشار الباعة الجائلين أمام لجان الثانوية بالحلمية الجديدة

ماجد تمراز

تواجد عدد من الباعة الجائلين ، بجوار بوابات لجنة الثانوية بمدرسة الحلمية التجريبية المشتركة وأمام لجنة مدرسة المحمدية الإعدادية بنات ورفاعة الطهطاوى الخاصة، والتى تقع بمنطقة الحلمية الجديدة، وعلى الرغم من مرور أكثر من دورية أمنية أمام تلك اللجان، إلا أنه لم يعمد أحد رجال الأمن على إجبارهم على عدم التواجد بالقرب من اللجان.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.



انتشار الباعة الجائلين أمام لجان الثانوية بالحلمية الجديدة



انتشار الباعة الجائلين أمام لجان الثانوية بالحلمية الجديدة



انتشار الباعة الجائلين أمام لجان الثانوية بالحلمية الجديدة