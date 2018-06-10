صور.. اعتقال 5 متظاهرين خلال احتجاجات لليمين المتطرف فى لندن

لندن (أ ف ب)

أوقفت الشرطة البريطانية 5 أشخاص، السبت، بعد حصول مواجهات خلال تظاهرة شارك فيها مئات الأشخاص احتجاجا على حبس زعيم سابق لليمين المتطرف إثر إدانته بازدراء المحكمة.

وشارك السياسى الهولندى غيرت فيلدرز المناهض للإسلام فى التظاهرة حيث ألقى كلمة دعا فيها الى اطلاق سراح الزعيم السابق لرابطة الدفاع الانكليزية تومى روبنسون، وفى مايو الماضى اودع روبنسون السجن لنشره على وسائل التواصل الاجتماعى تفاصيل محاكمة يحظر نشرها.

وقطع المتظاهرون طريقًا رئيسيا قرب ساحة ترافلغار فى وسط لندن وهتفوا "الحرية لتومى روبنسون" وألقوا قنابل دخانية باتجاه قوات الشرطة. كذلك، استولوا على حافلة سياحية مكشوفة ورفعوا لافتات وأعلام بريطانيا وويلز.

وأعلنت الشرطة فى بيان أن "التظاهرة تخللتها أعمال عنف بإلقاء قارورات وحواجز معدنية وغيرها باتجاه عناصر الشرطة"، وقالت الشرطة "أبلغ خمسة شرطيين عن تعرضهم لإصابات ليست خطرة"، وأوقف شخصان لاعتدائهما على شرطى، كما تم توقيف شخص لحيازته سلاحا هجوميا وآخر لحيازته قنبلة دخانية، فيما أوقف خامس لتخريبه حافلة.



اعتقال أحد المتظاهرين



الشرطة تعتدى على أحد المتظاهرين



القبض على متظاهر



انتشار الشرطة البريطانية بمحيط الاحتجاجات