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شرطة التموين تضبط 97 طن دقيق مدعوم و683 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار

الأحد، 10 يونيو 2018 02:19 م
شرطة التموين تضبط 97 طن دقيق مدعوم و683 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار جراكن بنزين-أرشيفية
كتبت دينا الحسينيى
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قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتوجيه العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن وأسفرت عن ضبط قضية مواد بترولية ضبط خلالها  40 لتر سولار، وضبط  25  قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت  463 إسطوانة .

وضبط 15 قضية دقيق مدعم وأقماح، بمضبوطات بلغت 97.150 طن، وضبط 119 قضية مخالفات مخابز، وضبط 12 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، وضبط 72 قضية فى مجال الغش التجارى.

وضبط  683 قضية فى مجال المحلات العامة، والشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر باعة جائلين .

وضبط  23 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت 3.152 طن.

وضبط 13 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر وضبط  4 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر وضبط قضيتين فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت 4 أطنان أعلاف وأسمدة زراعية .

وضبط 3 قضايا فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 3403 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.


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